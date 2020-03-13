13 мар. 2020 г., 12:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83712375
0 Persons

МИД Ирана: Трамп должен пересмотреть присутствие и поведение США в регионе

МИД Ирана: Трамп должен пересмотреть присутствие и поведение США в регионе

Тегеран, 13 марта, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подчеркнул, что Трамп должен тщательно проанализировать присутствие и поведение своих сил в регионе, вместо принятия опасных действий и необоснованных обвинений.

«Соединенные Штаты не могут предотвратить последствия своего незаконного присутствия в Ираке и реакцию народа страны на убийства иракских командиров и боевиков и бежать впереди паровоза», - отметил он.

«Вместо рискованных действий и необоснованных обвинений Трамп тщательно должен проанализировать присутствие и поведение своих войск в этом регионе и решительно избежал распространения вируса обвинений, чтобы оправдать свое нерациональное поведение и уклониться от ответственности», - добавил он.

Ранее Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило в своем заявлении, что воздушные удары по иракским базам "Хизбаллы" были в ответ на ракетные удары по лагерю Аль-Таджи в северной части Багдада.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 8 =