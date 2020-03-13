МИД Ирана: Трамп должен пересмотреть присутствие и поведение США в регионе

«Соединенные Штаты не могут предотвратить последствия своего незаконного присутствия в Ираке и реакцию народа страны на убийства иракских командиров и боевиков и бежать впереди паровоза», - отметил он.

«Вместо рискованных действий и необоснованных обвинений Трамп тщательно должен проанализировать присутствие и поведение своих войск в этом регионе и решительно избежал распространения вируса обвинений, чтобы оправдать свое нерациональное поведение и уклониться от ответственности», - добавил он.

Ранее Министерство обороны США (Пентагон) подтвердило в своем заявлении, что воздушные удары по иракским базам "Хизбаллы" были в ответ на ракетные удары по лагерю Аль-Таджи в северной части Багдада.

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