Рухани издал указ помочь слоям населения с низким доходом

Предполагается, что три миллиона иранских семей получат эти пакеты поддержки.

Рабочая группа по управлению экономическим воздействием коронавируса, сформированная президентом, регулярно рассматривает экономические проблемы и экономический ущерб от вспышки вируса для экономики страны, разрабатывает компенсаторную политику.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 119 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472