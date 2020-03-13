13 мар. 2020 г., 11:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83712355
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Рухани издал указ помочь слоям населения с низким доходом

Рухани издал указ помочь слоям населения с низким доходом

Тегеран, 13 марта, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани издал указ предоставить три пакета поддержки слоям населения, пострадавшим от вспышки коронавируса.

Предполагается, что три миллиона иранских семей получат эти пакеты поддержки.

Рабочая группа по управлению экономическим воздействием коронавируса, сформированная президентом, регулярно рассматривает экономические проблемы и экономический ущерб от вспышки вируса для экономики страны, разрабатывает компенсаторную политику.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 119 странах, включая Иран.

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