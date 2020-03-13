13 мар. 2020 г., 11:42
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News Code: 83712343
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МИД Ирана: у нас самый лучший и самый эффективный медицинский персонал в мире

МИД Ирана: у нас самый лучший и самый эффективный медицинский персонал в мире

Тегеран, 13 марта, ИРНА - «У нас самый лучший, самый эффективный и смелый медицинский персонал в мире», - написал в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, подчеркнув, что нам не нужен американский врач.

«У нас самый лучший, самый эффективный и смелый медицинский персонал в мире, и нам не нужен американский врач», - написал он.

«Вместо лицемерного сострадания остановите экономический и медицинский терроризм, чтобы лекарства и медикаменты передать медицинскому персоналу и жителям Ирана. Кстати, заботитесь об американском народе», - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в четверг в кулуарах встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме заявил, что некоторые страны находятся в критическом состоянии в борьбе с коронавирусом.

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