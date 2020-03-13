Посольство Ирана высоко оценило помощь Японии в размере 23.5 млн. долларов

Всесторонняя борьба с коронавирусом COVID-19 требует глобальной солидарности. Дружественные действия правительства Японии по предоставлению Ирану медицинской помощи на сумму 23.5 млн. долларов заслуживают высокой оценки.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 119 странах, включая Иран.

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 1075 человек, 429 человек погибли, а обнаружены 3276 случаев выздоровления.

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