Четвертая партия медицинских средств из Шанхая была отправлена в Тегеран

Помощь включает в себя изолированную одежду, маски, оксиметрию, защитные очки, перчатки и лекарства, подаренные китайскими компаниями и людьми для помощи иранскому народу в борьбе с коронавирусом.

В то время как жесткие санкции правительства США сделали иранский народ более уязвимым для этой болезни и показали истинный образ американских государственных лиц в мире, Китай все еще продолжает отправлять помощи в Иран.

На сегодняшний день в Тегеран отправлено 9 партий медицинской помощи в знак солидарности с иранским народом в борьбе с коронавирусом.

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