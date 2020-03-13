ООН призвала к международному сотрудничеству с Ираном в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Генерального секретаря Стефан Дюжаррик выступил с заявлениями в четверг в ответ на письмо министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, адресованное Генеральному секретарю ООН.

«Мы получили копию письма министра иностранных дел Ирана. Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен распространением вируса в Иране. Вы знаете, что Иран является одной из стран, которые сильно пострадали от этого вируса», - отметил он.

«Генеральный секретарь выразил солидарность с иранским правительством и народом в борьбе с коронавирусом и поблагодарил их за усилия по борьбе с вирусом», - добавил пресс-секретарь.

«По словам Антониу Гутерреша, Иран может воспользоваться поддержкой органов ООН, таких как Всемирная организация здравоохранения, и, как вы знаете, он отправил своих агентов в Иран. Он также осведомлен о недостатках отправки медикаментов в Иран, что крайне затрудняет борьбу с распространением вируса», - пояснил он.

Ранее Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter сообщил, что иранский МИД Мохаммад Джавад Зариф отправил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу отмены односторонних санкций США.

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