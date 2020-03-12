12 мар. 2020 г., 22:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83712096
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Верховный лидер издал указ создать центр здоровья для организации обслуживания людей

Верховный лидер издал указ создать центр здоровья для организации обслуживания людей

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Верховный лидер аятолла Али Хаменеи издал указ начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран генералу Мохаммаду Багери, создать центр здоровья для организации обслуживания людей.

«Этот шаг также может иметь аспект боевой биологической защиты и повышать уровень безопасности страны, учитывая доказательства того, что распространение коронавируса могло быть «биологической атакой», - добавил он.

«Прежде всего, считаю нужным вновь выразить родным и близким погибших свое глубокое сострадание и искреннее соболезнование, и помолиться Всевышнему за их терпение и душевное спокойствие. Во - вторых, я настоятельно призываю генеральный штаб вооруженных сил расследовать недостатки и выявить возможную вину лиц в этой ужасной авиакатастрофе. В - третьих, я требую осуществить необходимые меры для предотвращения повтора подобных случаев со стороны соответствующих органов власти и руководителей этой отрасли», - говорится в сообщении, опубликованном на Информационном блоке офиса Великого Лидера.

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