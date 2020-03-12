Верховный лидер издал указ создать центр здоровья для организации обслуживания людей

«Этот шаг также может иметь аспект боевой биологической защиты и повышать уровень безопасности страны, учитывая доказательства того, что распространение коронавируса могло быть «биологической атакой», - добавил он.

«Прежде всего, считаю нужным вновь выразить родным и близким погибших свое глубокое сострадание и искреннее соболезнование, и помолиться Всевышнему за их терпение и душевное спокойствие. Во - вторых, я настоятельно призываю генеральный штаб вооруженных сил расследовать недостатки и выявить возможную вину лиц в этой ужасной авиакатастрофе. В - третьих, я требую осуществить необходимые меры для предотвращения повтора подобных случаев со стороны соответствующих органов власти и руководителей этой отрасли», - говорится в сообщении, опубликованном на Информационном блоке офиса Великого Лидера.

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