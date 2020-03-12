12 мар. 2020 г., 20:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83712020
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Зариф объявил список самых неотложных медицинских потребностей Ирана

Зариф объявил список самых неотложных медицинских потребностей Ирана

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем аккаунте в Twitter в сообщении обнародовал список наиболее срочных потребностей медперсонала страны.

В своем Twitter Мохаммад Джавад Зариф перечислил самые неотложные потребности медицинского персонала страны в борьбе с коронавирусом.

«Медицинский персонал Ирана мужественно борется с коронавирусом. Их усилия были замедлены из-за широко распространенных недостатков, вызванных ограничением доступа наших людей к медицинскому и фармацевтическому оборудованию. Самые срочные требования находятся в списке приложений», - написал он.

«Вирусы не дискриминируют, человечество также не должно (в помощи) дискриминировать», - отметил он.

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