Черный ящик украинского самолета будет расшифрован во Франции или Украине

«Украина и Франция предложили, чтобы иранские эксперты использовали лаборатории двух стран для расшифровки», - сказал он.

«Если будет достигнуто окончательное соглашение о деталях сотрудничества, черные ящики будут расшифрованы в одном из двух центров - Франции или Украине», - отметил он.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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