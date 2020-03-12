Зариф: США препятствуют продаже лекарств и медицинского оборудования Ирану для борьбы с коронавирусом

Министр иностранных дел Ирана направил письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу и потребовал положить конец санкциям правительства США, которые стали серьезным препятствием в борьбе с распространением коронавирусом в стране.

Зариф подчеркнул в письме, что, несмотря на научную способность и приверженность иранской системы здравоохранения борьбе с распространением коронавируса, санкции США в отношении легальной торговли и недавние предварительные условия властей США запретить продажу лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров, усилия по борьбе с распространением коронавирусом в Иране натолкнулась на серьезные препятствия.

Зариф назвал примерами бездействия международного сообщества против незаконных действий Соединенных Штатов такие случаи как, влияние вторичных санкций на продажу нефти и других экспортных товаров частным сектором, тем самым уменьшая способность правительства субсидировать основные товары иранских граждан, многосторонние санкции в финансовом, транспортном, страховом и банковском секторах для предотвращения продажи лекарств и медицинского оборудования в Иран, непредоставление навигационного оборудования и программного обеспечения, используемого иранскими авиакомпаниями и недавние усилия США по предотвращению использования информационных технологий для предотвращения вспышки коронавируса.

Зариф призвал к немедленному прекращению экономического терроризма правительства США против иранского народа и подчеркнул обязанность Организации Объединенных Наций и ее государств-членов в соответствии с призывом иранского народа и правительства Ирана прекратить политику правительства США и просил генерального секретаря опубликовать это письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

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