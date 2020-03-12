12 мар. 2020 г., 18:05
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News Code: 83711880
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Экспорт стали из Ирана вырос на 28%

Экспорт стали из Ирана вырос на 28%

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Объем экспорта крупных сталелитейных предприятий страны за последние 11 месяцев составили 6.5 миллиона тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По экспортным данным заводов Фуладе Мобараке Исфахана, Хузестана, Хормозгана, Азербайджана, Хорасана, Каве Джонуб, Саба Фулад и Бонаб, объем экспорта в последние 11 месяцев составил 6 млн. 513 тыс. 123 тонн, что выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом.

Исламская Республика Иран в настоящее время входит в число 10 крупнейших производителей стали в мире, и, согласно прогнозам, в этом году объем экспорта стали составит 10 млн. тонн.

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