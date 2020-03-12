Зариф призвал отменить все незаконные санкции США для борьбы с коронавирусом

Представитель МИД Ирана в своем аккаунте в Twitter сообщил об отправке письма генеральному секретарю ООН Мохаммадом Джавадом Зарифом по поводу отмены всех санкций США против Ирана в борьбе с коронавирусом.

«Зариф сегодня направил письмо Генеральному секретарю ООН, чья копия была отправлена руководителям международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, подчеркнув необходимость отмены всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для противостояния коронавирусу», - написал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472