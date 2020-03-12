12 мар. 2020 г., 15:23
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News Code: 83711699
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Зариф призвал отменить все незаконные санкции США для борьбы с коронавирусом

Зариф призвал отменить все незаконные санкции США для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 12 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter сообщил, что иранский МИД Мохаммад Джавад Зариф отправил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу отмены односторонних санкций США.

Представитель МИД Ирана в своем аккаунте в Twitter сообщил об отправке письма генеральному секретарю ООН Мохаммадом Джавадом Зарифом по поводу отмены всех санкций США против Ирана в борьбе с коронавирусом.

«Зариф сегодня направил письмо Генеральному секретарю ООН, чья копия была отправлена руководителям международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, подчеркнув необходимость отмены всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для противостояния коронавирусу», - написал он.

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