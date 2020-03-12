Иран потребовал 5 млрд долларов для противодействия коронавирусу

«Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в официальном заявлении, сделанном несколько дней назад, а также в интервью, прямо заявила, что международное сообщество обратилось к МВФ с просьбой помочь странам, связанным с распространением коронавируса, с его финансовыми средствами и поддержкой в размере до 50 млрд долларов», - написал Хеммати.

«После этого объявления и использования этого права Ирана я написал письмо главе МВФ в пятницу, 6 марта, и объявил, что на основании вашего официального заявления о поддержке членов, включая Иран, где широко распространен коронавирус, и в связи с необходимостью продолжения решительных мер по предотвращению, лечению и противодействию его экономическим последствиям, учитывая размер квоты Исламской Республики Иран в фонде, страна требует использования «средств быстрого финансирования, RFI» в размере около 5 млрд. долларов», - добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 9000 человек, 354 человека погибли, а обнаружены 2959 случаев выздоровления.

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