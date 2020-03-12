Иранский фильм «Брачный проект» будет показан на фестивале Visions du Reel в Швейцарии

51-й международный кинофестивали Visions du Reel пройдет 23 апреля по 1 май в Ньоне, Швейцария, а документальный фильм «Брачный проект» будет показан в неконкурентной секции этого европейского события.

Visions du Réel - один из главных европейских документальных кинофестивалей, которые стремятся показать лучшие работы талантливых кинематографистов, не входящих в мейнстрим. Фестиваль славится своей насыщенной и вдохнолвяющей программой, предлагая зрителям и участникам посмотреть на окружающий мир с совершенно разных точек зрения.

Фильм рассказывает о предложении заключить брак среди пациентов в психиатрическом центре, что сталкивается со многими проблемами...

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472