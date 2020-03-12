Иран раскритиковал МАГАТЭ за публикацию отдельного доклада о гарантиях

В среду Казем Гарибабади изложил позиции Исламской Республики Иран на заседании Совета управляющих по Соглашению о гарантиях в Иране.

В начале своего выступления он оспорил публикацию второго доклада Генерального директора МАГАТЭ наряду с докладом о ядерной сделке. «Во-первых, какова необходимость и обоснование для публикации отдельного письменного доклада по таким утверждениям, особенно когда Иран связывается с Агентством по этому вопросу? Во-вторых, относится ли Агентство ко всем аналогичным случаям одинаково? В-третьих, почему Агентство выпустило отдельный независимый доклад в соответствии с рамками гарантий и даже добавило новый пункт в повестку дня нынешнего заседания Совета управляющих, одновременно рассматривая этот вопрос в рамках Дополнительного протокола и доклада Агентства о ядерной сделке и удалены некоторые из его положительных пунктов, касающихся доступа?», - сказал он.

Гарибабади подчеркнул, что наличие отдельного доклада по вопросу о Соглашении о гарантиях, хотя и все же со ссылкой на обязательства Ирана по Дополнительному протоколу, является не обоснованным. «Мы считаем такой подход совершенно непродуктивным и непрофессиональным, и мы соответствующим образом скорректируем свой подход», - добавил он.

«В ряде случаев некоторые делегации, оказывали давление на МАГАТЭ, с тем чтобы оно возобновило некоторые из своих прошлых законных претензий. Давление и влияние любого рода на МАГАТЭ противоречит Уставу Агентства», - продолжил он.

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