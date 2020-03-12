12 мар. 2020 г., 10:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83711239
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Постпред Ирана стал заместителем председателя исполнительного совета ОЗХО

Постпред Ирана стал заместителем председателя исполнительного совета ОЗХО

Тегеран, 12 марта, ИРНА - Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации по запрещению химического оружия в среду, 11 марта, на 93-м заседании Исполнительного совета Организации Алиреза Каземи-Абди стал вице-президентом азиатской группы Исполнительного совета.

Однако, посол США, протестуя против решения, заявил, что согласно внутреннему законодательству, он не может согласиться на назначения этого поста представителями стран, поддерживающих терроризм.

В ответ на заявления постпред США, Казем-Абади отметил, что назначение посла Исламской Республики Иран вице-президентом Исполнительного совета было сделано консенсусом азиатских государств-членов.

«Ранее США показали, что не уважают международное право и международные организации и являются основными сторонниками террористических групп и правительственного терроризма, особенно на Ближнем Востоке», - добавил он.

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