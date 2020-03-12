Постпред Ирана стал заместителем председателя исполнительного совета ОЗХО

Однако, посол США, протестуя против решения, заявил, что согласно внутреннему законодательству, он не может согласиться на назначения этого поста представителями стран, поддерживающих терроризм.

В ответ на заявления постпред США, Казем-Абади отметил, что назначение посла Исламской Республики Иран вице-президентом Исполнительного совета было сделано консенсусом азиатских государств-членов.

«Ранее США показали, что не уважают международное право и международные организации и являются основными сторонниками террористических групп и правительственного терроризма, особенно на Ближнем Востоке», - добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472