Иран и Россия ищут пути расширения торгового баланса

В ходе встречи Джалали и Катырин, обсуждая проблемы на пути расширения ирано-российских торговых отношений, изучили пути развития сотрудничества между частным сектором двух стран.

На этой встрече президент Торгово-промышленной палаты России, отметив заинтересованность российских бизнесменов в сотрудничестве и присутствии на иранском рынке в качестве крупного рынка со многими областями сотрудничества, назвал российский рынок также достаточно открытым и готовым использовать иранские товары. Он призвал увеличить присутствие на рынке иранских активистов частного сектора и бизнесменов.

Ссылаясь на нынешний уровень экономических и торговых отношений, Джалали также призвал к серьезного участия частного сектора двух стран, чтобы воспользоваться волей лидеров двух стран и возможностями, созданными правительствами для дальнейшего расширения экономических обменов между двумя странами.

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