12 мар. 2020 г., 10:20
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News Code: 83711182
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Иран и Россия ищут пути расширения торгового баланса

Иран и Россия ищут пути расширения торгового баланса

Москва, 12 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обменялся мнениями с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным, чтобы найти новые пути для значительного роста и развития торгового баланса между Ираном и Россией.

В ходе встречи Джалали и Катырин, обсуждая проблемы на пути расширения ирано-российских торговых отношений, изучили пути развития сотрудничества между частным сектором двух стран.

На этой встрече президент Торгово-промышленной палаты России, отметив заинтересованность российских бизнесменов в сотрудничестве и присутствии на иранском рынке в качестве крупного рынка со многими областями сотрудничества, назвал российский рынок также достаточно открытым и готовым использовать иранские товары. Он призвал увеличить присутствие на рынке иранских активистов частного сектора и бизнесменов.

Ссылаясь на нынешний уровень экономических и торговых отношений, Джалали также призвал к серьезного участия частного сектора двух стран, чтобы воспользоваться волей лидеров двух стран и возможностями, созданными правительствами для дальнейшего расширения экономических обменов между двумя странами.

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