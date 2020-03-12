Негуманные санкции повлияли на лечение пациентов применения химического оружия в Иране

В своем выступлении в 93-й сессии исполнительным совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Алиреза Каземи-Абади в среду, 11 марта, призвал государства-члены к устранению препятствий для доступа, лекарств и лечения.

Посол и постоянный представитель страны назвал уничтожение химического оружия и универсальность Конвенции необходимостью для полной реализации химического разоружения и подчеркнули, что Соединенные Штаты, являясь единственным держателем химического оружия, Соединенные Штаты препятствуют достижению целей Конвенции, не позволяя им использовать свои средства для уничтожения их химического арсенала. Постпред Ирана также призвал США выполнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, уничтожив свое химическое оружие.

93-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия началась во вторник, 10 марта, в его штаб-квартире в Гааге, Нидерланды, и продлится до пятницы, 13 марта.

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