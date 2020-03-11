В Иране была представлена интеллектуальная тепловизионная камера для диагностики коронавируса

Одновременно со вспышкой коронавирусом и действиями органов, отвечающих за контроль и предотвращение заболевания, эксперты оборонной промышленности преуспели в разработке и производстве современных и интеллектуальных камер с полностью технологией и внутренним программным обеспечением, мобилизуя все научные возможности.

Скорость действия при обнаружении мгновенной температуры тела и одновременном обнаружении и идентификации некоторых функций этой камеры такова, что это устройство обнаруживает человека, который находится выше нормальной температуры тела, и идентифицирует заразившихся коронавирусом.

По словам производителей, эта камера производится намного дешевле, чем зарубежные образцы.

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