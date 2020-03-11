Иран: США не разрешают переводить средства через финансовый канал Швейцарии

Об этом в среду заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, следует их сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Действия американских властей — не что иное, как обман. Они лицемерно открыли ограниченный финансовый канал, но не позволили нам включить в этот канал средства, которые мы имеем в разных странах", сказал Мусави.

В связи с этим, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя ограничительные меры США в отношении медицинской области, заявил, что президент США Дональд Трамп злонамеренно ужесточает ограничительные меры против Ирана, чтобы истощить ресурсы страны, необходимые для борьбы с коронавирусом.

"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", написал Зариф 7 марта на своей странице в Twitter.