Россия: члены Совета управляющих выступают против политики США в отношении ядерной сделки

«Совет управляющих МАГАТЭ приступил к рассмотрению доклада Генерального директора МАГАТЭ о проверках в Иране в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», - сказал он.

«Почти все члены Совета управляющих заявили о своем несогласии с политикой США в этом вопросе», - добавил он.

Заседание Совета управляющих началось в Вене в понедельник.

На этом заседании Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ в области мониторинга и проверки МАГАТЭ не изменился.

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