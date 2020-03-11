11 мар. 2020 г., 16:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83710507
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Россия: члены Совета управляющих выступают против политики США в отношении ядерной сделки

Россия: члены Совета управляющих выступают против политики США в отношении ядерной сделки

Москва, 11 марта, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что почти все члены Совета управляющих заявили о своей оппозиции политике США в отношении Ирана.

«Совет управляющих МАГАТЭ приступил к рассмотрению доклада Генерального директора МАГАТЭ о проверках в Иране в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», - сказал он.

«Почти все члены Совета управляющих заявили о своем несогласии с политикой США в этом вопросе», - добавил он.

Заседание Совета управляющих началось в Вене в понедельник.

На этом заседании Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ в области мониторинга и проверки МАГАТЭ не изменился.

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