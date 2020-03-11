США своими жесткими санкциями эффективно препятствовали доставке в Иран лекарств

В своем выступлении на ежеквартальном заседании Совета управляющих по новому докладу Генерального директора МАГАТЭ о проверке осуществления ядреной сделки в Иране посол и постоянный представитель страны в Вене Казем Гарибабади изложил позиции Исламской Республики.

«Исламская Республика Иран выразила готовность вернуться к условия реализации ядреной сделки в соответствии с пунктами 26 и 36 настоящего Соглашения, которые требуют реализации способности оставшихся сторон выполнять свои обязательства», - отметил он.

«Являются ли потери Ирана из-за санкций и бездействия сторон обратимыми, и готовы ли они возместить миллиарды евро издержек и убытков, понесенных Ирану в различных секторах в результате незаконных действий США?», - добавил он.

«Иран сам является жертвой химического оружия, предоставленного некоторыми так называемыми странами-сторонниками нераспространения, и были применены режимом Саддама, в результате чего 13 тыс. иранцев погибли и более 100 000 стали инвалидами», - подчеркнул он.

«Режим США утверждает, что на лекарства и продукты питания не распространяются санкции, но они эффективно предотвращали поставки лекарств и предметов медицинского назначения, устанавливая ограничения на финансовые переводы, с одной стороны, и угрожая фармацевтическим и медицинским компаниям, с другой», - заключил он.

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