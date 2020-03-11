11 мар. 2020 г., 15:22
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Иранский боксер завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане

Иранский боксер завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Иранец Даниал Шахбахш в весовой категории 57 кг завоевал лиценцию по боксу на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В Аммане в рамках отборочного турнира состоялся дополнительный бой за лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. 151 боксера из 35 стран Азии и Океана приняли участие в этом турнире.
Шахбахш одержал победу над соперником из Хонконга.
Иранские боксеры Ашкан Резаи в весовой категории 63 кг и Шахин Мусави в весовой категории 75 кг сегодня сыграют с соперниками из Таджикистана и Монголии, соответственно.

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