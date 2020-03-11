Иранский боксер завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане

В Аммане в рамках отборочного турнира состоялся дополнительный бой за лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. 151 боксера из 35 стран Азии и Океана приняли участие в этом турнире.

Шахбахш одержал победу над соперником из Хонконга.

Иранские боксеры Ашкан Резаи в весовой категории 63 кг и Шахин Мусави в весовой категории 75 кг сегодня сыграют с соперниками из Таджикистана и Монголии, соответственно.