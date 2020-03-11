11 мар. 2020 г., 15:11
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News Code: 83710398
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Иран и Киргизия призвали к расширению двустороннего сотрудничества

Иран и Киргизия призвали к расширению двустороннего сотрудничества

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и посол Ирана в Бишкеке Саид Харази призвали к развитию культурных, политических и экономических отношений.

Стороны на этой встрече обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.
Спикер парламента Киргизии заявил о готовности к расширению кыргызско-иранских торгово-экономических отношений. «В настоящее время товарооборот между Киргизией и Ираном составляет $30 млн., но эта цифра не выражает имеющиеся у нас экономические возможности», — сказал Дастанбек Джумабеков.
Он добавил, что Киргизия заинтересована в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетическую промышленность страны, а также в обмене знаниями в сфере строительства малых и средних ГЭС.
Говоря о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда для возвращения киргизских грузовиков, простаивающих на границе с Ираном, торага призвал посла оказать содействие в решении вопроса.
В целом стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Киргизией и Ираном.

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