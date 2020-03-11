Иран и Киргизия призвали к расширению двустороннего сотрудничества

Стороны на этой встрече обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

Спикер парламента Киргизии заявил о готовности к расширению кыргызско-иранских торгово-экономических отношений. «В настоящее время товарооборот между Киргизией и Ираном составляет $30 млн., но эта цифра не выражает имеющиеся у нас экономические возможности», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Он добавил, что Киргизия заинтересована в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетическую промышленность страны, а также в обмене знаниями в сфере строительства малых и средних ГЭС.

Говоря о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда для возвращения киргизских грузовиков, простаивающих на границе с Ираном, торага призвал посла оказать содействие в решении вопроса.

В целом стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Киргизией и Ираном.