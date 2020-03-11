Иран и Киргизия призвали к расширению двустороннего сотрудничества

Стороны на этой встрече обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.
Спикер парламента Киргизии заявил о готовности к расширению кыргызско-иранских торгово-экономических отношений. «В настоящее время товарооборот между Киргизией и Ираном составляет $30 млн., но эта цифра не выражает имеющиеся у нас экономические возможности», — сказал Дастанбек Джумабеков.
Он добавил, что Киргизия заинтересована в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетическую промышленность страны, а также в обмене знаниями в сфере строительства малых и средних ГЭС.
Говоря о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда для возвращения киргизских грузовиков, простаивающих на границе с Ираном, торага призвал посла оказать содействие в решении вопроса.
В целом стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Киргизией и Ираном.
Тегеран, 11 марта, ИРНА – Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и посол Ирана в Бишкеке Саид Харази призвали к развитию культурных, политических и экономических отношений.
Стороны на этой встрече обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.
-
«Уроки вождения» получил награду Американского Фестиваля
Тегеран, 11 марта, ИРНА - Короткометражный фильм «Уроки вождения» режиссера Марзие Риахи получил…
-
Россия: члены Совета управляющих выступают против политики США в отношении ядерной сделки
Москва, 11 марта, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене…
-
США своими жесткими санкциями эффективно препятствовали доставке в Иран лекарств
Лондон, 11 марта, ИРНА - Посол Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади…
-
Иранский боксер завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане
Тегеран, 11 марта, ИРНА – Иранец Даниал Шахбахш в весовой категории 57 кг завоевал лиценцию…
-
Иран и Киргизия призвали к расширению двустороннего сотрудничества
Тегеран, 11 марта, ИРНА – Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и посол Ирана в Бишкеке…
-
Иран выразил обеспокоенность состоянием здоровья иранских заключенных в США
Тегеран, 11 марта, ИРНА – В связи с беспорядком в США, состояние здоровья в тюрьмах страны…
-
Число погибших от коронавируса в стране возросло до 354 человек
Тегеран, 11 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 9000 человек,…
-
Объем экспорта продуктов из Урмии составил 1,2 млн. тонн
Урмия, 11 марта, ИРНА – Объем экспорта товаров из провинции Западный Азербайджан на северо-западе…
-
Иранский фильм «Прощай, олимпийские игры» будет показан на американских фестивалях
Тегеран, 11 марта, ИРНА – Короткометражный фильм «Прощай, олимпийские игры» режиссера Моджтабы…
-
Казвин занял третье место в Иране по привлечению иностранных инвестиций
Казвин, 11 марта, ИРНА - Во второй половине этого года провинция Казвин заняла третье место…
Your Comment