Иран выразил обеспокоенность состоянием здоровья иранских заключенных в США

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты будут уделять серьезное внимание их здоровью», - сказал он, заявив, что «мы готовы вернуть этих заключенных и заложников, которые находятся там без уважительной причины. Мы сожалеем о том, что правительство США предприняло оппортунистические действия, когда коронавирус распространился в Иране, Китае или любой другой стране, и обвинило их правительства в неэффективности».

«Из-за ресурсов, посвященных ненужным проектам, беспечного президента (Трампа, -ред.) и незаконного присутствия в других странах, США лучше использовать свои ресурсы для здоровья своих граждан», - отметил он.

Все иранские границы открыты

«Теперь все границы Ирана открыты, и поток торговли продолжается, и министерство иностранных дел пытается минимизировать ущерб торговле с соседними и другими странами», - добавил Мусави.

Соединенные Штаты закрыли двери для торговли продуктами питания и лекарствами, но отрицает это

«Мы заявили, что жесткие и незаконные санкции США, которые находятся в рамках стратегии политики максимального давления, повлияли на общественное благосостояние и здоровье народа Ирана. Хотя лекарства и медицинское оборудование не должны быть включены в санкции, впрочем они также утверждают, что это так, обмены были закрыты и нагло заявляют, что наркотики и продукты питания не являются входят в список санкций», - продолжил он.

Технические проблемы отменили рейсы из Ирана в Европу

«Друзья Ирана в Управлении гражданской авиации предоставили подробные объяснения, которые оказались техническими вопросами. У меня нет деталей, но это может быть связано с некоторым давлением и усилиями США. Мы просто довольны комментариями друзей организации гражданской авиации», - пояснил он.

Посольства Ирана готовы получить наличную и безналичную помощь

«Иранцы за границей объявили о помощи нашим соотечественникам. Посольства и представительства Ирана готовы получать наличную и безналичную помощь», - сказал Мусави в связи с получением помощи от иранцев за рубежом для борьбы с коронавирусом.

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