Объем экспорта продуктов из Урмии составил 1,2 млн. тонн

В стоимостном выражении объем иранских товаров из Западного Азербайджана в указанном периоде составил 1 млрд. 724 млн. долларов. Таким образом, объем экспорта продуктов вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимосном выражении.
Иранский чиновник отметил, что 522 тыс. 933 тонн продуктов в стоимостном выражении 790 млн. долларов из таможни Западного Азербайджана импортировано в Иран в этом году.
Свежие яблоки на 135 млн. долларов, светлые масла на 123 млн. долларов, арбуз, разные виды соков и концентратов, бытовой техники, напольные покрытия, ковры, артефакты, кухонная утварь, полиэтилен и все виды мрамора и травертина включены в список экспортируемых товаров из Ирана.
Урмия, 11 марта, ИРНА – Объем экспорта товаров из провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана составил 1 млн. 205 тыс. тонн в этом иранском 1398 году. Об этом заявил глава иранской организации промышленности, рудников и торговли Урмии Голамреза Бабаи.
В стоимостном выражении объем иранских товаров из Западного Азербайджана в указанном периоде составил 1 млрд. 724 млн. долларов. Таким образом, объем экспорта продуктов вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимосном выражении.
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