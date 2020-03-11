Объем экспорта продуктов из Урмии составил 1,2 млн. тонн

В стоимостном выражении объем иранских товаров из Западного Азербайджана в указанном периоде составил 1 млрд. 724 млн. долларов. Таким образом, объем экспорта продуктов вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимосном выражении.

Иранский чиновник отметил, что 522 тыс. 933 тонн продуктов в стоимостном выражении 790 млн. долларов из таможни Западного Азербайджана импортировано в Иран в этом году.

Свежие яблоки на 135 млн. долларов, светлые масла на 123 млн. долларов, арбуз, разные виды соков и концентратов, бытовой техники, напольные покрытия, ковры, артефакты, кухонная утварь, полиэтилен и все виды мрамора и травертина включены в список экспортируемых товаров из Ирана.

