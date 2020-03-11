Казвин занял третье место в Иране по привлечению иностранных инвестиций

«Согласно последним статистическим данным и отчетам, провинция Казвин занимает третье место в стране по привлечению иностранных инвестиций после провинций Тегеран и Хорасан Разави», сказал он.

Говоря о количестве утвержденных иностранных инвестиционных проектов в ведущих провинциях, он заявил, что в общей сложности проектов в провинциях Тегеран, Хорасан Разави и Казвин было соответственно, 18, 12, 6.

«Привлечение иностранных инвестиций в провинцию Казвин позволило, что более 18 европейских и азиатских стран активно работать в отраслях провинции Казвин, обеспечивая занятость и экономическое процветание в провинции», - добавил он.

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