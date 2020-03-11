11 мар. 2020 г., 13:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83710211
0 Persons

Казвин занял третье место в Иране по привлечению иностранных инвестиций

Казвин занял третье место в Иране по привлечению иностранных инвестиций

Казвин, 11 марта, ИРНА - Во второй половине этого года провинция Казвин заняла третье место в стране с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, что является крупным достижением в области экономики. Об этом сообщил заместитель губернатора Казвина по экономическим вопросам Иса Гобади.

«Согласно последним статистическим данным и отчетам, провинция Казвин занимает третье место в стране по привлечению иностранных инвестиций после провинций Тегеран и Хорасан Разави», сказал он.

Говоря о количестве утвержденных иностранных инвестиционных проектов в ведущих провинциях, он заявил, что в общей сложности проектов в провинциях Тегеран, Хорасан Разави и Казвин было соответственно, 18, 12, 6.

«Привлечение иностранных инвестиций в провинцию Казвин позволило, что более 18 европейских и азиатских стран активно работать в отраслях провинции Казвин, обеспечивая занятость и экономическое процветание в провинции», - добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 2 =