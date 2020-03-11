11 мар. 2020 г., 12:46
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News Code: 83710038
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МАГАТЭ должно решать вопросы в техническом плане вне политических заявлений: Россия

МАГАТЭ должно решать вопросы в техническом плане вне политических заявлений: Россия

Москва, 11 марта, ИРНА – Россия считает, что МАГАТЭ должно решать вопросы исключительно в техническом плане вне политических заявлений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Как сообщает пресс-служба посольства ИРИ в Москве, Рябков во вторник на встрече с иранским послом в РФ Каземом Джалали заявил, что Москва будет прилагать усилия в этой области.
Стороны на этой встрече обменялись мнениями по СВПД, недавнему докладу Генерального директора Международного агентства по атомной энергии, проблемам с обеспечением лекарственных препаратов и медицинского оборудования для противодействия коронавирусу в условиях американских санкций в отношении Ирана.
"Принципиальная позиция России относительно санкций известна, мы неоднократно заявляли, что санкции полностью односторонние и незаконны, в условиях, когда Иран находится под давлением для противодействия коронавирусу, Москва будет настаивать на этой своей позиции", заявил Рябков.
Выразив сочувствие и соболезнования в связи с гибелью иранских граждан, заразившихся этой болезнью, Рябков заявил, что российские ответственные должностные лица готовы оказывать помощь Ирану в обеспечении оборудования и медицинской помощи и будут продолжать свои усилия.
МАГАТЭ в своем недавнем докладе объявило о том, что Иран не обеспечил доступ к конкретным объектам. Ранее постпред ИРИ при международных организациях в Вене предупредил о политизации ядерно-технических вопросов.

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