ВОЗ: действия Ирана против коронавируса заслуживают похвалы

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным операциям Ричард Бреннан и его коллеги, посетив санатории в Тегеране, заявили, что усилия, предпринимаемые Тегеранским университетом и страной для борьбы с коронавирусом заслуживают высокой оценки, и они высоко оценили реакцию Ирана на эпидемию, поскольку он смог обеспечить необходимую подготовку для борьбы с этими условиями в течение двух-трех недель.

Представители ВОЗ высоко оценили единство различных органов и организаций в борьбе с вирусом, и обсудили сотрудничество различных органов, таких как армия, университеты медицинские сообщества, добровольческие силы и т.п.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек.

Общее число жертв также возросло до 291 человека.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 119 странах, включая Иран.

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