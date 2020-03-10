Мифы и ложные представления о коронавирусе

Тегеран, 10 марта. ИРНА — Заместитель министра здравоохранения Мохаммад Реза Шанесаз во время заседания по вопросам обеспечения медицинских средств заявил, что в стране производятся защитные маски и медицинские дезинфицирующие средства в 6-8 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления.