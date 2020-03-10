Мифы и ложные представления о коронавирусе

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Ранняя весна в Самане
В садах города Саман, провинция Кохгилуйе и Бойерахмед внезапно зацвели цветы и дерева.
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В Абаркухе пришла настоящая весна
В садах города Абаркух, провинция Йезд внезапно зацвели цветы и дерева.
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Чайки на берегах Персидского залива
На юге Ирана на берегах Персидского залива в Бандар Аббасе чайки ловят рыбу.
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Мощность электростанций страны достигла до 83250 МВт
Тегеран, 10 марта, ИРНА - Заместитель министра энергетики Хомаюн Хаэри сообщил, что с использованием…
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Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС составил $2,5 млрд
Тегеран, 180 марта. ИРНА — За 11 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта…
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Россия передала Ирану 50 тыс. тестов для определения наличия коронавируса
Москва, 10 марта. ИРНА — Российские власти передали иранской стороне 50 тыс. тестов для выявления…
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В Иране производство медицинских средств в 6-8 раз превышает потребности внутреннего рынка
Тегеран, 10 марта. ИРНА — Заместитель министра здравоохранения Мохаммад Реза Шанесаз во время…
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Лидер назвал мучениками погибших защитников здоровья из-за коронавируса
Тегеран, 10 марта, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи согласился…
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Лариджани призвал международное сообщество к единогласию для отмены санкций в отношении Ирана
Тегеран, 10 марта, ИРНА – Спикар иранского парламента Али Лариджани в отдельных письмах межпарламент…
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