Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС составил $2,5 млрд

По его словам, после вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в конце октября 2019 года увеличился объем товарооборота между странами-членами и Исламской Республикой.

Он отметил, что объем экспорта товаров из Ирана в страны-члены ЕАЭС за 11 месяцев текущего иранского года составил $1,244 млрд.

При этом Латифи подчеркнул, что объем иранского экспорта в 5 стран союза вырос на 105% в стоимостном выражении.

По его словам, объем импорта товаров из стран-членов ЕАЭС в Иран за 11 месяцев текущего иранского года составил $1,204 млрд или. Объем иранского импорта из стран-членов ЕАЭС сократился на 5% в стоимостном выражении.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.