10 мар. 2020 г., 16:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83709063
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Россия передала Ирану 50 тыс. тестов для определения наличия коронавируса

Россия передала Ирану 50 тыс. тестов для определения наличия коронавируса

Москва, 10 марта. ИРНА — Российские власти передали иранской стороне 50 тыс. тестов для выявления коронавируса. Об этом как передает ТАСС говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы посольства Ирана в РФ.

"Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что 10 марта представитель посольства Ирана получил в Москве 50 тыс. тестов для выявления коронавируса, которые в кратчайшие сроки будут доставлены в Иран", - указали в диппредставительстве.

В пресс-службе добавили, что посол "выразил признательность президенту России [Владимиру Путину] за его позицию в отношении сотрудничества с Ираном по противодействию коронавирусу".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.

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