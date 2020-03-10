Россия передала Ирану 50 тыс. тестов для определения наличия коронавируса

"Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что 10 марта представитель посольства Ирана получил в Москве 50 тыс. тестов для выявления коронавируса, которые в кратчайшие сроки будут доставлены в Иран", - указали в диппредставительстве.

В пресс-службе добавили, что посол "выразил признательность президенту России [Владимиру Путину] за его позицию в отношении сотрудничества с Ираном по противодействию коронавирусу".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.