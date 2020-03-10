В Иране производство медицинских средств в 6-8 раз превышает потребности внутреннего рынка

По его словам, после вспышки в Иране нового типа коронавируса (COVID-19) страна испытывала дефицит медицинских средств защиты из-за глобальной эпидемии, отметив, что страна резко увеличила производство медицинских средств, и теперь производятся защитные маски, защитные костюмы и медицинские дезинфицирующие средства в 6-8 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления.

По последним данным Минздрава Ирана на 10 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 881 человек, достигнув 8042, 2731 из которых выздоровел. Число жертв возросло до 291 человек.