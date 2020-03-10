10 мар. 2020 г., 16:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83709041
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В Иране производство медицинских средств в 6-8 раз превышает потребности внутреннего рынка

В Иране производство медицинских средств в 6-8 раз превышает потребности внутреннего рынка

Тегеран, 10 марта. ИРНА — Заместитель министра здравоохранения Мохаммад Реза Шанесаз во время заседания по вопросам обеспечения медицинских средств заявил, что в стране производятся защитные маски и медицинские дезинфицирующие средства в 6-8 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления.

По его словам, после вспышки в Иране нового типа коронавируса (COVID-19) страна испытывала дефицит медицинских средств защиты из-за глобальной эпидемии, отметив, что страна резко увеличила производство медицинских средств, и теперь производятся защитные маски, защитные костюмы и медицинские дезинфицирующие средства в 6-8 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления.

По последним данным Минздрава Ирана на 10 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 881 человек, достигнув 8042, 2731 из которых выздоровел. Число жертв возросло до 291 человек.

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