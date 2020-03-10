Лидер назвал мучениками погибших защитников здоровья из-за коронавируса

Лидер согласился с предложением министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки назвать погибших медицинских персоналов в борьбе с коронавирусом.

«Эти дорогие люди как защитники святынь защищали здоровье народа», говорится в письме министра здравоохранения.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.