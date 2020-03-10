10 мар. 2020 г., 15:51
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News Code: 83708973
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Лидер назвал мучениками погибших защитников здоровья из-за коронавируса

Лидер назвал мучениками погибших защитников здоровья из-за коронавируса

Тегеран, 10 марта, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи согласился назвать мучениками врачей, медсестер и медицинского персонала, которые погибли во время лечения зараженных коронавирусом.

Лидер согласился с предложением министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки назвать погибших медицинских персоналов в борьбе с коронавирусом.
«Эти дорогие люди как защитники святынь защищали здоровье народа», говорится в письме министра здравоохранения.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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