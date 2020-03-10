Лариджани призвал международное сообщество к единогласию для отмены санкций в отношении Ирана

Спикер Меджлиса во вторник назвал санкции США в отношении иранского народа ограничениями на пути предотврещения распространения коронавируса, выразив сожаление в связи с санкциями США в областях медицины, лекарства и лабораторного оборудования.

Лариджани в своем письме подчеркнул необходимость национальных, региональных и международных усилий и мобилизации всех технических возможностей для оказания помощи странам, страдающих от вируса.

«Большое сожаление вызывает тот факт, когда Исламская Республика Иран в этих критических обстоятельствах находится на фронте широкомасштабной борьбы за ликвидацию вируса с целью сокращения распространения заболевания, систематически подпадает под прямые и косвенные бесчеловечные санкции США», говорится в письме.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.