Лариджани призвал международное сообщество к единогласию для отмены санкций в отношении Ирана

Спикер Меджлиса во вторник назвал санкции США в отношении иранского народа ограничениями на пути предотврещения распространения коронавируса, выразив сожаление в связи с санкциями США в областях медицины, лекарства и лабораторного оборудования.
Лариджани в своем письме подчеркнул необходимость национальных, региональных и международных усилий и мобилизации всех технических возможностей для оказания помощи странам, страдающих от вируса.
«Большое сожаление вызывает тот факт, когда Исламская Республика Иран в этих критических обстоятельствах находится на фронте широкомасштабной борьбы за ликвидацию вируса с целью сокращения распространения заболевания, систематически подпадает под прямые и косвенные бесчеловечные санкции США», говорится в письме.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Тегеран, 10 марта, ИРНА – Спикар иранского парламента Али Лариджани в отдельных письмах межпарламентскому союзу и председателям парламентов разных стран призвал к международному единогласию для отмены санкций США в отношении Ирана, включая медицинских, в борьбе с коронавирусом.
Спикер Меджлиса во вторник назвал санкции США в отношении иранского народа ограничениями на пути предотврещения распространения коронавируса, выразив сожаление в связи с санкциями США в областях медицины, лекарства и лабораторного оборудования.
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