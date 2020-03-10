10 мар. 2020 г., 14:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83708868
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Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек

Тегеран, 10 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 881 новый случай заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 2731 случай выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 291 человека», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 59 странах, включая Иран.

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