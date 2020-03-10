«Предел» стал лучшим фильмом американского кинофестиваля Woodbury

2-й фестиваль Woodbury был проведен в штате Юта, США, 6-8 марта, а иранский короткометражный фильм «предел» стал лучшим фильмом.

Фильм рассказывает о проблемах и проблемах инвалидов и снят в Карадже.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472