10 мар. 2020 г., 13:51
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News Code: 83708751
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«Предел» стал лучшим фильмом американского кинофестиваля Woodbury

«Предел» стал лучшим фильмом американского кинофестиваля Woodbury

Тегеран, 10 марта, ИРНА - Короткометражный фильм «предел», снятый Джавадом Дараи, стал лучшим фильмом американского фестиваля.

2-й фестиваль Woodbury был проведен в штате Юта, США, 6-8 марта, а иранский короткометражный фильм «предел» стал лучшим фильмом.

Фильм рассказывает о проблемах и проблемах инвалидов и снят в Карадже.

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