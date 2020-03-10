«Предел» стал лучшим фильмом американского кинофестиваля Woodbury

2-й фестиваль Woodbury был проведен в штате Юта, США, 6-8 марта, а иранский короткометражный фильм «предел» стал лучшим фильмом.
Фильм рассказывает о проблемах и проблемах инвалидов и снят в Карадже.
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*9472
Тегеран, 10 марта, ИРНА - Короткометражный фильм «предел», снятый Джавадом Дараи, стал лучшим фильмом американского фестиваля.
2-й фестиваль Woodbury был проведен в штате Юта, США, 6-8 марта, а иранский короткометражный фильм «предел» стал лучшим фильмом.
Фильм рассказывает о проблемах и проблемах инвалидов и снят в Карадже.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
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