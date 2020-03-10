10 мар. 2020 г., 12:30
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News Code: 83708533
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Иран обсудил ситуацию вокруг коронавируса с Кувейтом и Оманом

Иран обсудил ситуацию вокруг коронавируса с Кувейтом и Оманом

Тегеран, 10 марта, ИРНА – Спикер иранского парламента Али Лариджани в телефонном разговоре со своими коллегами из Кувейта и Омана рассказал о действиях Ирана в борьбе с коронавирусом.

«Развитие региональных взаимодействий и обмен опытам могут предотвратить распространение коронавируса», заявил Лариджани.
Он также призвал к продолжению политических переговоров и консультаций между мусульманскими странами, указав на нынешние кризисы и события.
Председатель парламента Кувейта Марзоюк Али Аль-Ханим выразил готовность к представлению оборудований и сотрудничеству с Ираном для искоренения коронавируса.
Спикер Оманского королевского совета Халид ибн Хилал Аль-Мамули также призвал к продолжению консультаций по региональным событиям и установлению безопасности в регионе, подчеркнув необходимость двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

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