Иран обсудил ситуацию вокруг коронавируса с Кувейтом и Оманом

«Развитие региональных взаимодействий и обмен опытам могут предотвратить распространение коронавируса», заявил Лариджани.

Он также призвал к продолжению политических переговоров и консультаций между мусульманскими странами, указав на нынешние кризисы и события.

Председатель парламента Кувейта Марзоюк Али Аль-Ханим выразил готовность к представлению оборудований и сотрудничеству с Ираном для искоренения коронавируса.

Спикер Оманского королевского совета Халид ибн Хилал Аль-Мамули также призвал к продолжению консультаций по региональным событиям и установлению безопасности в регионе, подчеркнув необходимость двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом.