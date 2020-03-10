Постпред Ирана при ООН раскритиковал политизацию ядерно-технических вопросов

Выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник, Казем Гарибабади рассказал о состоянии безопасности на заводе в Бушере.

«На заводе используются самые безопасные герметичные реакторы в своем роде, и благодаря их гармоничному сочетанию российских и немецких программ их безопасность имеет первостепенное значение в мире», - отметил он.

С точки зрения критериев ядерной безопасности, на Бушерской электростанции существует три уровня надзора: во-первых, прямой надзор, осуществляемый главным подрядчиком и включающий один из самых высоких уровней требований безопасности в своем роде; во-вторых, надзор Иранской организации по надзору за ядерной безопасностью и, в-третьих, использование технической помощи МАГАТЭ в контексте масштабных проектов технического сотрудничества».

Представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии заявил, что иранская система безопасности также обновляет правила ядерной безопасности при поддержке МАГАТЭ и департамента технического сотрудничества ЕС.

«Агентство также провело удовлетворительную миссию по «проверке эксплуатационной безопасности» на электростанции в Бушере в 2018 году. Миссия определила хорошие показатели завода по нескольким показателям», - заключил он.

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