Медицинский терроризм США — убийство этики и закона

Американцы, применяя самые жесткие санкции и давление на иранскую нацию за последние два года и совершая экономический терроризм против иранской нации, беспощадно предлагают Ирану медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом COVID-2019. подобные предложения по оказанию помощи делаются только для обмана общественного мнения.

В последнее время новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения коронавирус зафиксирован более чем в 100 странах мира.

Различные страны по-разному ведут борьбу с распространением коронавируса. Тем не менее, совершенно очевидно, что решающая и эффективная борьба с этим незваным гостем требует финансовой и фармацевтической инфраструктуры и медицинских ресурсов.

Иранская нация за последние два года борется с одной из самых жестких и беспрецедентных гуманитарных санкций, в том числе в медицинской сфере, несмотря на утверждения американских властей. Американцы фактически мешают поставкам медицинской продукции в страну.

В связи с этим, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя ограничительные меры США в отношении медицинской области, заявил, что президент США Дональд Трамп злонамеренно ужесточает ограничительные меры против Ирана, чтобы истощить ресурсы страны, необходимые для борьбы с коронавирусом.

"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", написал Зариф 7 марта на своей странице в Twitter.

Распространение коронавируса в Иране усилила обеспокоенность населения по поводу заболевания и доступа к медикаментам. В то время как многие пациенты уже 2 года сталкиваются с дефицитом лекарств из-за санкций США, сегодня обеспечение медикаментов в Иране стало более трудным, чем когда-либо прежде.

Американские власти утверждают, что санкции не затрагивают гуманитарную помощь и медицинские поставки в Иран, Заявлять, и будто США позволяют иранскому народу доступ к медицинским товаром, однако международные банки отказываются от сотрудничества с Ираном из-за угрозы санкций.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить.

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя заявления Трампа, сказал, что США, предложив помощь Ирану в связи с коронавирусом, лишь надели "маску сострадания", если Вашингтон реально хочет помочь, пусть снимет санкции.

"Они, надев маску сострадания, высказались, мол, мы хотим помочь иранскому народу. Если вы действительно говорите правду, снимите санкции, по крайней мере с лекарств. Это первый шаг. Скажите, что до сих пор совершали ошибки в отношении Ирана, и просите прощения", сказал Рухани.

Дело в том, что подход правительства США к обращению с иранским народом и ограничению поставок необходимых лекарств может быть юридически рассмотрен как преступление против человечества.

Поэтому, если мировые державы примут решение, они смогут мобилизовать институты и международное право для достижения своих целей и узаконить свои намерения, начав самые маленькие приключения.

Таким образом, нельзя ожидать, что институты и собрания международного права предпримут значительные действия против грубых нарушений международного права и убийства этики и права. Тем не менее, общественному мнению в международном сообществе, как ожидается, не следует хранить молчание перед лицом этих враждебных и преступных действий.