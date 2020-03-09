Иран не примет участие в Чемпионате мира по фехтованию

Чемпионат Мира по фехтованию, на котором спортсмены поборются за квалификацию на Олимпийские игры - 2020 в Токио состоится с 21-го по 23-е марта в Венгрии.

По сообщению федерации фехтования, сборная Ирана по сабле, которая планировала принять участие в соревнованиях объявила, что не будет участвовать в чемпионате мира.

Ранее сборная Ирана заняла первое место в Азии и выиграла путевку на олимпийские игры 2020 в Токио.

Напомним, что 24 февраля сборная Ирана по фехтованию на саблях победила Японию и вошла в число топ-8 команд чемпионата мира в Польше.