9 мар. 2020 г., 21:58
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Иран не примет участие в Чемпионате мира по фехтованию

Иран не примет участие в Чемпионате мира по фехтованию

Тегеран, 9 марта. ИРНА — Сборная Ирана приняла решение не участвовать в Чемпионате мира по фехтованию, который пройдет с 21-го по 23-е марта в Венгрии, сообщили в федерации фехтования Ирана.

Чемпионат Мира по фехтованию, на котором спортсмены поборются за квалификацию на Олимпийские игры - 2020 в Токио состоится с 21-го по 23-е марта в Венгрии.

По сообщению федерации фехтования, сборная Ирана по сабле, которая планировала принять участие в соревнованиях объявила, что не будет участвовать в чемпионате мира.

Ранее сборная Ирана заняла первое место в Азии и выиграла путевку на олимпийские игры 2020 в Токио.

Напомним, что 24 февраля сборная Ирана по фехтованию на саблях победила Японию и вошла в число топ-8 команд чемпионата мира в Польше.

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