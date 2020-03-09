9 мар. 2020 г., 20:06
Journalist ID: 2177
News Code: 83707812
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В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным

В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным

Тегеран, 9 марта. ИРНА — Отсутствие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти является неожиданным фактом, который отрицательно скажется на сотрудничестве ОПЕК и других стран, заявил РИА Новости представитель миннефти Ирана Касра Нури.

"Мы убеждены, что отсутствие консенсуса стран ОПЕК и не входящих в нее стран является неожиданным событием и отрицательным для сотрудничества обеих сторон, которое в течение предыдущих двух лет имело позитивное влияние в вопросе обеспечения их интересов", - сказал собеседник агентства.

Иран считает, что для сохранения баланса на нефтяном рынке необходимо сокращение предложения, в связи с чем "рано или поздно" переговоры для достижения взаимопонимания по этому вопросу окажутся необходимыми, добавил Нури.

"Иран, будучи одной из наиболее эффективных стран ОПЕК, не будет пренебрегать какими-либо усилиями по спасению рынка нефти", - сообщил представитель миннефти Ирана.

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