Иранские фильмы будут представлены на Монреальском международном кинофестивале

В специальном разделе "взгляд на иранских художественных фильмах" Монреальского международного кинофестиваля в трех отдельных сессиях будут показаны в общей сложности 20 иранских короткометражных, документальных фильмов и мультфильмов.

В секции "Смотри Красиво" будут представлены документальный фильм иранского режиссера Сама Калантари "Манкены Гале-Хасан-Хана" и мультфильм "Раковина" Махбубе Калани.

С 8 по 18 марта в Монреале проходит международный Фестиваль фильмов об искусстве, который ежегодно проводится с 1981 года.