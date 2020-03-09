9 мар. 2020 г., 18:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83707692
0 Persons

Иранские фильмы будут представлены на Монреальском международном кинофестивале

Иранские фильмы будут представлены на Монреальском международном кинофестивале

Тегеран, 9 марта. ИРНА — 20 иранских фильмов будут представлены в специальном разделе иранских фильмов Международного кинофестиваля в Монреале.

В специальном разделе "взгляд на иранских художественных фильмах" Монреальского международного кинофестиваля в трех отдельных сессиях будут показаны в общей сложности 20 иранских короткометражных, документальных фильмов и мультфильмов.

В секции "Смотри Красиво" будут представлены документальный фильм иранского режиссера Сама Калантари "Манкены Гале-Хасан-Хана" и мультфильм "Раковина" Махбубе Калани.

С 8 по 18 марта в Монреале проходит международный Фестиваль фильмов об искусстве, который ежегодно проводится с 1981 года.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =