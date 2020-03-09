МАГАТЭ не зафиксировало каких-либо изменений в уровне сотрудничества Ирана по СВПД

"На сегодняшний день агентство не зафиксировало каких-либо изменений в реализации Ираном его ядерных обязательств в рамках СВПД из-за сделанного им ранее объявления, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", сказал Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене.

Гросси призвал Иран предоставить доступ к объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала. "МАГАТЭ определило ряд вопросов, связанных с возможным незаявленным ядерным материалом и ядерной деятельностью на трех объектах, которые не были задекларированы Ираном", отметил он.

Он напомнил, что МАГАТЭ запросило доступ к двум объектам, однако Иран не предоставил доступ к этим объектам и не участвовал в предметных переговорах для прояснения вопросов агентства.

"Это негативно сказывается на способности агентства уточнять и решать эти вопросы, обеспечивать уверенность отсутствия незаявленного ядерного материала и деятельности в Иране. Я призываю Иран немедленно и в полной мере сотрудничать с агентством, в том числе обеспечить быстрый доступ к объектам, указанным агентством", указал он.

Гросси подчеркнул, что агентство продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", резюмировал глава МАГАТЭ.

Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что Тегеран не обязан рассматривать просьбы МАГАТЭ о предоставлении доступа к своим ядерным объектам, основанные на сфабрикованной информации. По его словам, США и Израиль пытаются оказывать давление на МАГАТЭ.