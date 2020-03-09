Иранские наборы для диагностики коронавируса будут представлены до средины апреля

"Диагностика является важнейшим путем лечения коронавируса, и наборы для диагностики помогают врачам лечить больных", заявил он, отметив, что в настоящее время наборы из Китая, ВОЗ и ЮНИСЕФ используются в Иране.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

В Иране на данный момент число зараженных коронавирусом достигло до 7161 человека, погибли 237.