9 мар. 2020 г., 15:17
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Иранские наборы для диагностики коронавируса будут представлены до средины апреля

Иранские наборы для диагностики коронавируса будут представлены до средины апреля

Тегеран, 9 марта, ИРНА – Наборы для диагностики коронавируса будут представлены иранскими инновационными компаниями до средины апреля 2020 года. Об этом сообщил секретарь штаба по развитию биотехнологии Ирана Мостафа Ганеи.

"Диагностика является важнейшим путем лечения коронавируса, и наборы для диагностики помогают врачам лечить больных", заявил он, отметив, что в настоящее время наборы из Китая, ВОЗ и ЮНИСЕФ используются в Иране.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
В Иране на данный момент число зараженных коронавирусом достигло до 7161 человека, погибли 237.

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