9 мар. 2020 г., 14:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83707409
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7161 человек в Иране заражен коронавирусом

7161 человек в Иране заражен коронавирусом

Тегеран, 9 марта, ИРНА - Число заражений коронавирусом в Иране достигло до 7161 человека, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 595 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 7161 человека», сказал он на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 2394 случая выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 237 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 59 странах, включая Иран.

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