Шамхани и Салех подчеркнули необходимость ирано-иракского сотрудничества в борьбе с терроризмом

В ходе встречи стороны обсудили важность укрепления двусторонних отношений и развития путей сотрудничества в различных областях, чтобы служить интересам двух дружественных стран и соседей.

Секретарь Высшего совета безопасности Исламской Республики Иран и Президент Республики Ирак обсудили исторические отношения и взаимные связи между Ираном и Ираком в различных областях.

В заявлении пресс-службы президента Ирака говорится, что на встрече подчеркивалась необходимость координации и совместных действий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также поддержка усилий Ирака по сохранению своего суверенитета и безопасности.

Представитель Верховного лидера и Секретарь Высшего совета национальной безопасности прибыл в Багдад с двухдневной поездкой в субботу вечером во главе высокопоставленной делегации по вопросам политической безопасности.

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