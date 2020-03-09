6 иранских фильмов будут показаны на бельгийском фестивале

При этом документальный фильм Мехрдада Оскои «Тень без солнца» и «Проект свадьбы», Атие Аттарзаде будут конкурировать в основной части фестиваля.

Фильмы «Там нет места для ангелов», «Ошо», «Чириканье воробья», «Из воды» также будут показываться в разных секциях этого международного фестиваля.

Фестиваль был создан с целью продвижения документального кино и его создателей, кино, которое затрагивает социальные и культурные вопросы, экономику, гуманитарные проблемы и проблемы окружающей среды. Проект посвящен документальным фильмам которые фокусируются на восьми основных целях тысячелетия (обозначенных в 2000 году во время голосования представителей ЕС).

В рамках фестиваля проходит онлайн-конкурс документальных работ, выложенных в интернет.

Следите за нами в Twitter @irnarussian



*9472