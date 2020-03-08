8 мар. 2020 г., 21:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83706451
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В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 6566

В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 6566

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на 743 случая, достигнув 6566, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 743 новых случая заражения коронавирусом, достигнув в общей сложности 6566, общее число жертв возросло до 194", сказал он на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 2134 случая выздоровления среди 6566 заболевших.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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