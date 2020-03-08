В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747

"За последние сутки выявлены 743 новых случая заражения коронавирусом, достигнув в общей сложности 6566, общее число жертв возросло до 194", сказал он на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 2134 случая выздоровления среди 6566 заболевших.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.